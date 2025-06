El popular conductor Rondón vuelve a la pantalla y lo hace con una buena dosis de humor. A través de un post, Rondón dejó a sus seguidores entre confundidos y divertidos al presentarse junto a una figura a tamaño real de él mismo, a la que llamó su “hermano gemelo”.

“Tu tranquila, yo me preocupo. No estás viendo mal, es mi hermano gemelo”, dijo mientras señalaba a su doble. La publicación culmina con la frase: “Juntos, Rondón vale por dos. Este lunes 2 en punto, ponte en la cola por Latina, no te lo puedes perder”.

Como broche de oro, el conductor bromeó con su figura duplicada diciéndole: “Rico, papá… uhmm, sabroso”, dejando en claro que su nuevo programa vendrá cargado del carisma y estilo que lo caracteriza.

¿Te lo vas a perder? ¿Qué sorpresas traerá Micheille en esta nueva etapa? No te pierdas el gran estreno de Ponte en la Cola este lunes a las 2:00 p.m. por Latina.

Mensaje para sus seguidores

La querida Michi aprovechó para dirigirse directamente a la comunidad de LATINA, que ya espera con ansias el estreno del programa: “Sé que muchos están a la expectativa, así que quiero invitarlos a todos a que no se lo pierdan. Ah, y ya les voy a ir mandando unas fotitos para que vean lo que estoy pasando aquí. ¡Un besote!”.

Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola”, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento.

“Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

