Ricardo Rondón, ahora conductor del nuevo programa de Latina, Ponte en la Cola, compartió un video en instagram donde habla sobre lo que realmente pasa cuando se habla de entretenimiento, diversión y espectáculo.

“La gente dice no,no,no, no me gusta el chisme, no,no,no, yo no sé quiénes son esos personajes de espectáculos” dijo el conductor.

Ante el comentario, Rondón soltó una verdad que muchos no quieren admitir: “Pillines, dejémonos de hipocresía porque a todos nos encanta el chisme, dices no pero ¡pa!, estás ahí chequeando las plataformas digitales para ver qué ha pasado con tu artista favorito”.

Y para quienes no quieren quedarse fuera de lo último en farándula, el conductor también dejó un consejo claro: “tu tranquilo yo me preocupo, porque a partir del lunes Ponte en la Cola te va a brindar toda la información que tu necesitas”.

¿Te lo vas a perder? ¿Qué sorpresas traerá Micheille en esta nueva etapa? No te pierdas el gran estreno de Ponte en la Cola este lunes a las 2:00 p.m. por Latina.

Mensaje para sus seguidores

La querida Michi aprovechó para dirigirse directamente a la comunidad de LATINA, que ya espera con ansias el estreno del programa: “Sé que muchos están a la expectativa, así que quiero invitarlos a todos a que no se lo pierdan. Ah, y ya les voy a ir mandando unas fotitos para que vean lo que estoy pasando aquí. ¡Un besote!”.

Cuándo y a qué hora se estrenará “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

La NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola”, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

Micheille Soifer AGRADECE el apoyo ante NUEVA fecha de estreno para “Ponte en la cola”

“Ponte en la cola“, el nuevo programa de espectáculos conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, tiene nueva fecha de estreno: este lunes 30 de junio a las 2 p.m. por Latina Televisión. Ante el anuncio, la conductora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su casa televisiva y de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante recalcó que el apoyo de la producción ha sido fundamental en este momento. “Ustedes saben que soy una persona muy comprometida y responsable con mi trabajo , y siempre entrego lo mejor de mí“, precisó. Seguidamente, Micheille agregó: “Estoy recuperándome con todas las fuerzas para darles siempre mi 100%. Quiero pedirle a todos que me acompañen este lunes 30 de junio para disfrutar del programa más divertido a las 2:00 pm. Los quiero mucho“.

