Ricardo Rondón habló fuerte y claro sobre el escándalo que involucra a Gisela Valcárcel y América TV. La popular “señito” fue impedida de ingresar este martes a las instalaciones sin explicarle la razón.

Al escuchar la versión de Valcárcel, Rondón opinó: “Por eso te digo, es irrespetuoso, poco gentil, poco caballero, poco elegante que un CEO (haga eso). Por lo menos sales a la puerta a explicarle, pero dejarla vestida y alborotada, sabiendo que iba a llegar, me parece un acto de humillación”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR