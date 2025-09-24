En “Ponte En La Cola”, Pamela Franco compartió abiertamente la complicada etapa que atraviesa junto a Christian Cueva, marcada por asuntos no resueltos como el tema de sus hijos y el divorcio. La artista señaló que, pese a mantener la calma en pareja, la interferencia de terceros habría complicado más la relación. Incluso, reveló que por ahora ha descartado la idea de tener un bebé debido a esta situación.

Pamela también confesó que ha subido de peso a causa de problemas de salud y descuidos en su alimentación, lo que incrementa su nivel de estrés. A esto se suma la tensión con su ex amiga Vanessa Pumarica, quien aseguró haber notado actitudes desagradables en Cueva. Esta situación llevó a recordar los intentos fallidos de reconciliación entre ambas y la falta de comunicación que terminó por romper la amistad.

En otro momento del programa, se abordó también la relación distante entre Pamelita y Vanessa, una amistad de años que hoy parece estancada por orgullo y resentimiento. A pesar de que se reconoce la importancia de preservar esos lazos, ninguna de las dos ha mostrado intención de dar el primer paso.

¿Podrán Pamela y Christian superar los conflictos que los rodean? ¿Habrá una reconciliación con Vanessa o la amistad quedará rota definitivamente? Descúbrelo en “Ponte En La Cola”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR