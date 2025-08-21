En el programa Ponte En La Cola, El Chino visitó a Rebeca, personaje interpretado por Teddy Guzmán en Eres Mi Bien, con el objetivo de conocerla más y que nos brindara más detalles sobre su historia, sin embargo, las cosas no fueron como lo había planeado.

Desde el primer instante, la dueña de la bodeguería se mostró emocionada con su llegada y no dudó en lanzarle atrevidas insinuaciones que dejaron al reportero más que nervioso.

El divertido intercambio continuó entre risas y coqueteos hasta que ambos comenzaron a imitar personajes como si estuvieran en Yo Soy.

Sin embargo, esta vez el talento no bastó para conquistar a Rebeca, quien terminó desencantada y, con mucho humor, le dijo: “Anda a preparar limonada y tráiganme a Ricardo, porque ese sí me gusta”.

¿Será que El Chino logre conquistar a Rebeca en otra ocasión? ¿O la dueña de la bodeguería ya tiene claro a quién prefiere? No te pierdas todos los divertidos momentos en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

