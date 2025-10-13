El set de Ponte En La Cola se llenó de emoción y música con la visita de Raphael (Josué Rivaldo) y Pedro Infante (Jesús Zabaleta), los grandes finalistas de la primera temporada de Yo Soy 2025. Desde su llegada, los artistas fueron recibidos entre aplausos, risas y mucho cariño por parte de los conductores. “Estamos súper felices y orgullosos de ustedes por ese triunfo y por la conexión tan especial con la gente”, dijo Ricardo Rondón, dándoles la bienvenida.

Visiblemente emocionado, Raphael confesó que aún no asimila todo lo que vivió en la competencia: “Estoy agradecido con todas las personas que me apoyaron, esto para mí fue un sueño hecho realidad”. Contó además que los fans, incluso niños, le han escrito cartas llenas de ternura. “El pequeño Liam me dijo que, sin importar el resultado, para él yo ya era un campeón”, reveló conmovido.

Durante el programa se destacó la disciplina y el talento del imitador: “Ha estudiado a su personaje milímetro a milímetro para lograr la perfección”, comentó Ricardo Rondón, quien aseguró haberse quedado impactada al verlo en la final. También se recordó cómo Josué casi renuncia a la competencia, pero su padre lo animó a seguir. “Haz lo que tú sabes hacer, hijo”, le dijo antes de su brillante presentación final.

Entre risas, música y emoción, el público revivió los momentos más memorables de la gala, desde su interpretación impecable de “Como yo te amo” hasta su conmovedora confesión: “Dios me dio el regalo más grande: mi pequeño Bastian”. Su historia familiar y su entrega sobre el escenario demostraron que, aunque quedó en segundo lugar, Josué Rivaldo se ganó el corazón del público.

¿Será este solo el inicio de la carrera artística de Raphael? ¿Podría compartir escenario con el verdadero ídolo español algún día? 🎤 Descubre todos los detalles, las risas y el reencuentro con sus mentores en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

