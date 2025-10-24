En Ponte En La Cola, nos trajeron una nota sobre la peculiar cercanía entre Jackson Mora y Shirley Arica que se demostró durante una actividad llamada el juego de la “Nariz” el cual llenó el ambiente de risas y diversión, pero todo cambió cuando Shirley Arica hizo su gran aparición en la casa de Jackson Mora, generando una reacción intensa y llena de nervios en el anfitrión. Entre comentarios sobre la belleza del recinto, bromas sobre no poder subir al segundo piso y chistes sobre apodos, los participantes no pararon de jugar con el humor… y el coqueteo.

En medio de las risas, se habló de la apariencia, el vino y hasta del perfume de quienes estaban presentes. Tilsa también entró en conversación y Shirley no dudó en hacerla trizas, manteniendo una actitud segura mientras seguía coqueteando sin miedo a las cámaras. Incluso el exluchador fue parte del juego de miradas y nervios, especialmente cuando Shirley perdió la calma al acariciar al cacharro, causando un momento que dejó a todos en expectativa.

Pero cuando la tensión estaba más ardiente… las cámaras se apagaron. ¿Qué habrá pasado después?

¿La coquetería pasará a algo más? ¿Se revelará lo que ocurrió fuera de cámaras? Entérate de todo en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

