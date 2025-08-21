El programa Ponte En La Cola anunció un concurso especial en el que regalará 5 entradas dobles para el esperado concierto de Duki en Lima.

Participar es muy fácil, solo hay que seguir tres pasos: seguir las cuentas de Instagram de Ponte En La Cola y Latina.pe, compartir la publicación oficial, y comentar cuál es tu canción favorita del artista argentino etiquetando a la persona con quien quisieras ir.

El plazo para concursar será hasta el viernes 22 al medio día, y los ganadores se anunciarán durante la transmisión del programa.

¿Ya participaste en el sorteo? ¿Cuál es la canción de Duki que no puede faltar en tu playlist? No te pierdas la oportunidad de ganar y sigue disfrutando de todas las sorpresas que trae Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

