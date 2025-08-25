Hoy en Ponte En La Cola, el programa que sigue todos los chismes de la farándula peruana, se vivieron momentos llenos de sorpresas y revelaciones. La tarde estuvo marcada por la visita de Kenji Fujimori, la participación especial del elenco de Eres Mi Bien y un repaso de las polémicas más comentadas de los últimos días.

Entre los temas más fuertes, Pamela López volvió a enfrentar públicamente a Christian Cueva, mientras que el salsero Josimar sorprendió al escribirle en vivo a Micheille Soifer, tras los rumores de su presunta infidelidad con Verónica Gonzáles, quien también salió a dar su versión en el set del programa.

Con primicias, declaraciones inesperadas y momentos de tensión que rápidamente dieron que hablar en redes, el show del mediodía mantuvo a todos atentos mientras almorzaban, confirmando por qué es el espacio favorito para enterarse de todo el “chimi chimi” de la farándula nacional.

¿Crees en las explicaciones de Pamela López y Josimar? ¿Qué más nos revelará Kenji en sus próximas visitas al programa? No te pierdas todas las sorpresas y polémicas en el próximo episodio de Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

