Las polémicas no se detienen y hoy, en Ponte En La Cola, los temas más comentados de la farándula vuelven a dar de qué hablar.

Melissa Klug aparece en medio de la demanda contra Jefferson Farfán, mientras que las tensiones entre Pamela López y Christian Cueva siguen sumando capítulos a su historia de acusaciones y juicios mediáticos.

Pero eso no será todo. La gran sorpresa del programa será la participación de Samahara Lobatón, quien se pondrá en contacto con Micheille Soifer y Ricardo Rondón para revelar detalles que prometen encender aún más la conversación en el set.

¿Qué nuevas declaraciones hará Melissa Klug? ¿Qué responderá Pamela López ante la abogada de Christian Cueva? ¿Y qué revelaciones traerá Samahara Lobatón al programa? No te pierdas Ponte En La Cola, hoy a las 2:00 p.m., solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

