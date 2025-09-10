En Ponte En La Cola, se revelan más detalles sobre quién estaría detrás del video íntimo que involucra a Beéle y a la saliente de Hugo García, quien afronta duras acusaciones en torno a esta polémica grabación.

Además, Melissa Paredes y Julián Zucchi llegan al programa junto a Micheille Soifer y Ricardo Rondón, donde ofrecerán declaraciones exclusivas que prometen generar gran impacto entre los televidentes.

¿Quién será realmente responsable de la filtración del video íntimo? ¿Qué revelarán Melissa Paredes, Julián Zucchi, Micheille Soifer y Ricardo Rondón en esta edición especial? Descúbrelo hoy en Ponte En La Cola, desde las 2:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

