En Ponte En La Cola, las declaraciones de Pamela López han generado revuelo luego de confirmar que bailó y se dio “algunos besitos” con Piero Arenas.

Por otro lado, tendremos un reportaje especial junto a Teddy Guzmán que contará todo sobre la nueva novela de Latina, “Eres Mi Bien”.

¿Qué revelará Teddy Guzmán? ¿Pamela López tendrá más cosas por contar?

Ponte en la Cola desde las 2:00 p. m. por Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

