En la reciente edición de Ponte En La Cola, las cámaras se enfocaron en el enfrentamiento que parece no tener fin: Pamela Franco vuelve a la carga contra Pamela López, asegurando que todo “sigue en proceso y que tarde o temprano tendremos noticias”.

La polémica crece aún más con el giro legal en el caso, ya que Rosario Sasieta dejó de representar a López y esta consiguió un nuevo abogado. Se trata del Dr. Gino Zamora, quien reveló que asumió la defensa desde el viernes y desde entonces la viene asesorando.

Pero no todo fue tensión. El programa nos presenta un momento divertido cuando Gonzalete y César Ritter se unieron para convertirse en estatuas humanas, prometiendo sacar risas y sorpresas al público con esta inesperada ocurrencia.

¿Qué pasará con la batalla legal entre Pamela Franco y Pamela López? ¿Cómo seguirá este enfrentamiento que no deja de dar que hablar? No te pierdas las próximas ediciones de Ponte En La Cola solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

