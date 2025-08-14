Ponte en la Cola vuelve hoy a la pantalla con una edición cargada de tensión, emoción y controversia. Desde las 2:00 p. m., Micheille Soifer y Ricardo Rondón estarán al frente de un programa que promete mantener al público atento a cada detalle.

Este jueves 14 de agosto, así como en días anteriores, el público podrá seguir las intervenciones de los invitados especiales del programa y enterarse de todo lo que viene pasando en el mundo de los espectáculos en Perú.

¿Quieres conocer todas las sorpresas que trae el programa de hoy? No te pierdas Ponte en la Cola desde las 2:00 p. m. por Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

