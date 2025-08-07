Ponte en la Cola llega con las últimas novedades del mundo del espectáculo y nuevos invitados al programa.

Karla Tarazona se enfrenta a la polémica con Leonard León, quien da cara ante las acusaciones de maltrato, sin embargo, eso no queda ahí.

Leonard León niega todas las declaraciones de agresión física hacia Karla Tarazona y se pronunciará en el programa de Ponte En La Cola junto a sus abogados para contar su versión de la historia y mostrar documentos y pruebas.

Conéctate HOY a las 2:00 p.m. y disfruta de un programa lleno de sorpresas, solo por Ponte en la Cola en Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

