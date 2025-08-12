Ponte en la Cola llega con las últimas. El mundo de las celebridades está cada vez más lleno de caos y aquí te lo contaremos TODO.

Darinka denuncia a Farfán y lo lleva a juicio. Su abogado declara que es la segunda notificación sin respuesta por parte del futbolista, por lo que acudirán al poder judicial.

Pero eso no queda en simples declaraciones: ¡Darinka en vivo! Llega al programa para contar todos los detalles innéditos del caso.

Además: salsero Josimar en problemas por su… ¿prima? Verónica Gonzáles desmiente las declaraciones del cantante y expone más pruebas en su contra.

¡NO TE LO PUEDES PERDER! Conéctate HOY a las 2:00 p.m. y disfruta de un programa lleno de sorpresas, solo por Ponte en la Cola en Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

