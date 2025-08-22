Este viernes, Ponte en la Cola llega cargado de sorpresas y una conversación que promete dar de qué hablar. Kenji Fujimori será el invitado especial del programa, donde conversará en exclusiva con Ricardo Rondón y Micheille Soifer sobre temas que darán mucho que comentar.

Además, el espacio de entretenimiento contará con la presencia de los protagonistas de Eres mi Bien, quienes se unirán al “chino” para compartir sus emociones, expectativas y pasiones en esta intensa semana de estreno de la nueva producción nacional.

¿Quieres conocer todas las sorpresas que trae el programa de hoy? No te pierdas Ponte en la Cola desde las 2:00 p. m. por Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR