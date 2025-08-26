El programa Ponte En La Cola llega cargado de tensión y fuertes declaraciones, pues la polémica entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa subiendo de nivel.

En medio de las acusaciones de maltrato y violencia hacia sus hijos, Ítalo Villaseca aseguró que él puede desmentir todo con pruebas y que incluso, iría a la clínica para demostrar que no está mintiendo. Sin embargo, Greissy Ortega no se quedó callada y vendrá al set para responder con firmeza a las acusaciones de mentirosa que su Ítalo lanzó contra ella.

¿Quién dice la verdad en esta polémica historia? ¿Saldrán a la luz pruebas que cambien el rumbo del caso? No te pierdas todos los detalles hoy en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

