En Ponte En La Cola, hoy las cámaras apuntan a Isabella, quien es acusada de haber filtrado su propio video íntimo con Beéle. Testimonios inéditos, con pruebas y declaraciones sorprendentes, ponen en duda la versión de la joven y desatan una ola de comentarios en redes.

Por otro lado, Pamela López vuelve a estar en boca de todos, pues ha sido comparada con una de sus más grandes rivales: Pamela Franco, lo que generó controversia y nuevos debates.

Pero no todo son polémicas. Entre bailes, juegos y divertidas dinámicas, Ricardo y Micheille Soifer se roban las risas de la tarde, asegurando que el entretenimiento nunca falte.

¿Qué nuevas pruebas saldrán contra Isabella? ¿Pamela López responderá a las comparaciones? No te pierdas todos los detalles esta tarde en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR