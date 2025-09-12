En Ponte En La Cola, la polémica sobre el video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle se torna cada vez más oscura. Hoy se revelará la aparición de un personaje clave que habló directamente con Isabella hace algún tiempo y mostró un audio inédito: “y se me ocurre, darle donde más duele”, fue lo que se escuchó en la voz de Isabella. Según el testigo, la joven no solo habría dicho eso, sino que también expresó sus deseos de destruir a Beéle.

Por otro lado, Andrea San Martín es acusada de lo peor: maltrato animal. La ex chica reality habría dañado a su mascota según lo señalado y, tras la denuncia, terminó en la comisaría para rendir cuentas.

Y para cerrar el programa con risas y buena energía, una nueva edición de “Yo Casi Soy” llega para regalarnos música, imitaciones y momentos inolvidables.

¿Qué revelaciones traerán los audios inéditos? ¿Qué pasará con la denuncia contra Andrea San Martín? Descúbrelo todo esta tarde en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

