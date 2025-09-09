Ponte en la Cola EN VIVO: Impactantes DENUNCIAS y momentos IMPERDIBLES en el programa ¡Milena le RESPONDE a Greyssi!
No te pierdas Ponte en la Cola desde las 2:00 p.m., donde cada tarde se viven sorpresas, confesiones y situaciones inesperadas.
En el más reciente episodio de Ponte En La Cola, la saliente de Hugo García denunció la filtración de un video íntimo con BL sin su consentimiento. Declaró que se encontraba devastada y aclaró que el material solo estaba en manos de dos personas: ella y la otra parte involucrada.
El programa también presentó momentos románticos y divertidos como los protagonizados por Pamela López y Paul Michael, quienes sacaron más de una sonrisa al público. Además, Milena Zárate respondió a las declaraciones de Greyssi Ortega, avivando nuevamente la tensión entre ambas.
¿Qué repercusiones tendrá la denuncia por la filtración del video privado? ¿Qué más se dijeron Milena y Greyssi en este nuevo cruce? No te pierdas todas las revelaciones y momentos únicos en Ponte En La Cola.
¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?
“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.
¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?
El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.