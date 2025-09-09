En el más reciente episodio de Ponte En La Cola, la saliente de Hugo García denunció la filtración de un video íntimo con BL sin su consentimiento. Declaró que se encontraba devastada y aclaró que el material solo estaba en manos de dos personas: ella y la otra parte involucrada.

El programa también presentó momentos románticos y divertidos como los protagonizados por Pamela López y Paul Michael, quienes sacaron más de una sonrisa al público. Además, Milena Zárate respondió a las declaraciones de Greyssi Ortega, avivando nuevamente la tensión entre ambas.

¿Qué repercusiones tendrá la denuncia por la filtración del video privado? ¿Qué más se dijeron Milena y Greyssi en este nuevo cruce? No te pierdas todas las revelaciones y momentos únicos en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

