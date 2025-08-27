Hoy en Ponte En La Cola, Gisela Valcárcel se pronunció tras la polémica que la dejó fuera de América TV. Con firmeza declaró: “Eso habla más del machismo que hay en nuestro país”, asegurando además que a ella y a su equipo los sorprendieron las publicaciones, pues estaban esperando la reunión correspondiente.

Pero eso no es todo. También se revelaron nuevos detalles sobre la disputa legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Según declaraciones del abogado de Melissa, ella buscaba extender la pensión de sus hijos hasta los 28 años. Ante esta situación, el letrado precisó que, como no hubo acuerdo, ahora acudirán al Poder Judicial para resolverlo.

¿Qué pasará con la relación de Gisela y América TV? ¿Lograrán Melissa y Farfán llegar a un consenso en medio de esta batalla legal? No te pierdas todas las respuestas hoy en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

