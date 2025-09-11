En Ponte En La Cola, los escándalos siguen subiendo de tono. Isabella Ladera lanzó una dura advertencia a un colaborador luego de que este insinuara que ella fue quien filtró el polémico video. Desde Colombia, sus abogados ya anunciaron que están tomando medidas legales para defender su nombre y dejar las acusaciones atrás.

Mientras tanto, un enfrentamiento sacudió el set: Pamela López y Anelhí protagonizaron una fuerte discusión en la que ninguna quiso quedarse callada.

Las declaraciones de Anelhí hicieron estallar la polémica: “Ella en su momento fue Pamela Franco”, generando la inmediata reacción de Pamela, quien no dudó en responder con firmeza.

¿Qué pasará con Isabella Ladera y el proceso legal que ha iniciado? ¿Cómo terminará la guerra de declaraciones entre Pamela López y Anelhí? No te pierdas ningún detalle hoy en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

