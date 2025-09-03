El programa Ponte En La Cola llega con más novedades del mundo de la farándula. Christian Cueva regresó a Lima y su proceso legal contra Pamela López continúa, además, la abogada del exfutbolista confirmó que el estudio sigue trabajando activamente en dicho caso.

Mientras tanto, Vanessa Pumarica, ex amiga de Pamela Franco, sorprendió al referirse a la incógnita sobre si Cueva realmente le escribió a Paul Michael. “Yo creo que, en su momento, creo que sí”, declaró, dejando más dudas en el aire.

Además, el programa contará con la presencia especial de Austin Palao, quien llega para acompañar a Micheille Soifer y Ricardo Rondón en la conducción.

¿Seguirá escalando el enfrentamiento legal entre Pamela López y Christian Cueva? ¿Qué más revelará Vanessa Pumarica sobre este polémico caso? No te pierdas Ponte En La Cola, en vivo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR