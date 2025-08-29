En Ponte En La Cola, las cámaras captaron la conciliación entre Miguel Trauco y Karla Gálvez, madre de sus hijos. Ella reveló algunas complicaciones que atravesaron y TODOS los detalles acerca del proceso.

Por otro lado, el enfrentamiento entre Macarena Gastaldo y Pamela López parece no tener fin. En esta ocasión, Macarena tomó con humor la denuncia y la carta notarial de Pamela López, burlándose de la situación en plena transmisión y reavivando la tensión con Pamela.

Además, llega una nueva versión de Yo CASI Soy, con invitados sorpresa, dinámicas diferentes y muchas risas aseguradas para todos los televidentes.

¿Se mantendrá la tregua entre Miguel Trauco y Karla Gálvez? ¿Responderá Pamela López a la burla de Macarena? No te pierdas todas las respuestas en Ponte En La Cola, desde las 2:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

