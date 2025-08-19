En Ponte En La Cola, las polémicas no hacen más que crecer y las declaraciones de las celebridades no se quedan ahí, pues cada vez más implicados salen a declarar como en el caso de Suheyn Cipriani.

Evelyn Vela se conectará en vivo con los conductores Ricardo Rondón y Micheille Soifer, mientras que César Vega responderá directamente a Suheyn Cipriani, asegurando que lleva más de medio año en rehabilitación y enfrenta las acusaciones de maltrato.

El programa también presentará TODOS los detalles del gran estreno de la nueva novela Eres Mi Bien, con imágenes y contenidos exclusivos que los televidentes no se pueden perder. El mundo de las celebridades sigue dando de qué hablar, y hoy las respuestas y declaraciones no se quedan atrás.

¿Qué revelará Evelyn Vela en vivo? ¿Cómo responderá César Vega a las acusaciones? ¿Qué sorpresas traerá el estreno de Eres Mi Bien? No te pierdas toda la información y más en Ponte En La Cola, solo por Latina Televisión.

¿Cuándo y a qué hora ver "Ponte en la cola" con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver "Ponte en la cola" COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

