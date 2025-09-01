Hoy en Ponte En La Cola, llegan todas las novedades del mundo de la farándula y los temas más comentados. Se hablará de la problemática entre Melissa y Farfán, junto con los detalles de todo el proceso judicial que los enfrenta.

Además, se recordarán conciliaciones que terminaron bien, como la de Miguel Trauco y Karla Gálvez, y hasta se revelarán peticiones de divorcio en vivo con un contundente “por favor”.

Las polémicas recientes y las exclusivas tampoco faltarán en el programa, incluyendo visitas inesperadas y un recorrido por el detrás de cámaras de Eres Mi Bien, con entrevistas a actores y personajes de la novela que viene conquistando al público. Y como siempre, la diversión está asegurada con dinámicas entre famosos, la sección de “Yo Sí Soy”, bailes, risas y mucho más.

¿Qué pasará con las revelaciones de hoy? ¿Qué nuevos secretos y sorpresas saldrán a la luz en el set? No te pierdas todo lo que ocurre esta tarde en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

