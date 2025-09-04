En Ponte En La Cola, Alejandra Baigorria rompe su silencio tras el inesperado encuentro con Mario Irivarren y Onelia Molina.

La empresaria aseguró que fue ella quien se acercó a saludarlos “por mantener la educación”, aunque prefirió guardar para sí los detalles sobre cómo fue recibida en ese momento.

Pero la polémica no queda ahí. Suheyn Cipriani también se suma a la discusión con declaraciones inéditas que prometen encender aún más el debate.

¿Qué fue lo que realmente pasó entre Alejandra, Mario y Onelia? ¿Qué nuevas revelaciones dará Suheyn Cipriani? No te pierdas Ponte En La Cola, hoy desde las 2:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

