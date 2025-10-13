En Ponte En La Cola, se analizó el caso de José Jerí, el abogado de 38 años que acaba de jurar como presidente de la República del Perú, pero cuyo historial personal ha encendido la indignación pública. En el programa se recordó que Jerí fue investigado en 2020 por un presunto delito contra la libertad sexual, una denuncia que finalmente fue archivada por falta de pruebas, aunque sigue marcando su reputación.

Según los reportes, los hechos se remontan a una reunión celebrada el 29 de diciembre de 2020 en un centro recreacional en Santa Rosa de Quives (Casma), donde una joven denunció haber sido víctima de abuso por parte de Jerí y otro implicado. Tras ocho meses de investigación, el Ministerio Público decidió no formalizar ni continuar con el proceso. “Nos metimos a la piscina, concretamente las personas… las chicas se criaron juntas. En mi caso, me quité la ropa de la parte de arriba sin más”, llegó a declarar el hoy presidente en su descargo.

Sin embargo, más allá de su pasado judicial, el escándalo se reavivó por los comentarios y publicaciones que el propio Jerí hizo en redes sociales. “Lo que me gusta de toda fiesta infantil son las animadoras”, escribió en una de sus cuentas, desatando repudio generalizado. Además, se reveló que seguía páginas de contenido sexual explícito, lo que generó aún más críticas hacia su conducta y su idoneidad para ocupar el más alto cargo del país.

En redes, los usuarios no tardaron en reaccionar con ironía y memes sobre la situación política del Perú, recurriendo a parodias y contenido creado con IA. “Salimos de casa con un presidente y al regresar ya teníamos otro”, fue una de las frases más repetidas. Incluso influencers extranjeros se sorprendieron por la rapidez con que el país cambia de mandatario.

Pese a la polémica, Jerí intenta mostrarse presente y comprometido en sus redes oficiales, compartiendo reuniones con diversas instituciones y hablando de “días de arduo trabajo por el bienestar de los niños y las familias peruanas”, además de estar activo durante el incendio de Pamplona Alta y en requisas de penales. No obstante, las dudas persisten sobre su credibilidad y el impacto que estos antecedentes podrían tener en su gestión.

¿Podrá José Enrique Jerí Oré limpiar su imagen tras estas denuncias y actitudes cuestionadas? ¿Estará el país preparado para confiar en su liderazgo? 👉 Descubre todos los detalles y el análisis completo en Ponte En La Cola.

