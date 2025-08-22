En Ponte En La Cola, Kenji Fujimori sorprendió al contar cómo vive su nueva etapa en el mundo digital con “Tampoco Tampodcast“. “No tengo miedo a emprender, chamba es chamba, no tengo miedo al qué dirán, no tengo esos prejuicios y la verdad es que me gusta mucho chambear”, confesó, dejando en claro que su reinvención es fruto de esfuerzo y disciplina. Además, aseguró que “la vida de podcasters es otro mundo, otro universo, otra dinámica y es igual de dura, es igual de complicada”.

Al ser consultado por Micheille Soifer sobre su incursión en la farándula, Kenji reconoció que allí está el verdadero reto: “Todos los que se conectan ven el producto final, el ya acabado, pero detrás de eso hay todo un chambón, hay todo un equipo y requiere una preparación, conocer al entrevistado, a la farándula. La producción me decía que necesitaba conocer mucho de cultura popular, tener cultura así de barrio”.

Por su parte, Ricardo Rondón destacó el cambio que ha tenido Kenji en pantalla, pasando de ser un sujeto tímido y de pocas palabras a alguien que genera noticia con cada invitado. El podcaster respondió que su timidez se daba solo frente a la cámara, pero que cuando entraba en confianza “era otra cosa”.

Actualmente, Kenji cuenta con 168 mil suscriptores en YouTube y mantiene una apuesta con Coqui Belaúnde: si llega al medio millón, ¡será rapado por completo! Además, reveló que uno de los invitados que más desea tener en su set es Christian Meier, a quien incluso invitaron en vivo Micheille y Ricardo durante el programa.

¿Se animará Christian Meier a aceptar la invitación? ¿Kenji llegará al medio millón y cumplirá su apuesta con Coqui Belaúnde? Descúbrelo en los próximos episodios de Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR