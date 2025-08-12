En el más reciente capítulo de Pobre Novio, César y Betty le cuentan a Vilma sobre su relación. Ella les revela la suya con Arturo, aunque ya lo sabían por Pame.

César propone retomar la amistad, pero Betty duda; sin embargo, Vilma decide intentarlo. Entre bromas, recuerdan lo irónico de sus historias y se reconcilian.

Mientras tanto, Isa firma los papeles para heredar la empresa de Arturo, quien a su vez finaliza su divorcio con Estela. Esta recibe una llamada de su investigador, quien luego descubre que Eduardo fue el responsable de la destrucción de su galería. El culpable confiesa tras recibir una jugosa oferta y entrega pruebas incriminatorias.

Por otro lado, Santi le cuenta a Jhonny que Alicia amenaza con irse al norte con su hijo si él no la acompaña. Aunque Jhonny intenta mediar, Santi se mantiene firme para asistir a una reunión clave con Isa, pero Alicia lo confronta con maleta en mano.

En la cafetería, Jhonny sorprende a Pame pidiéndole ser novios; ella acepta emocionada y, entre risas, propone vivir juntos. Jhonny, eufórico, le pide matrimonio frente a todos, pero Pame queda en shock.

¿Podrá Santi evitar que Alicia se lleve a su hijo? ¿Qué hará Isa ahora que conoce la verdad sobre Eduardo? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio.

Mira AQUÍ el capítulo 177 de “Pobre Novio” vía YouTube

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR