En Ponte En La Cola, El Chino retó a David Villanueva a jugar el famoso “Pin Pong”, y el actor no dudó en revelar aspectos desconocidos de su vida personal y profesional

Confesó que se enamoró en pleno rodaje, que su serie favorita es Narcos, que prefiere la montaña antes que la playa o la ciudad, y que incluso trabajó en una pizzería durante dos meses solo para poder pagar un pasaje a Puerto Rico, una de las cosas más atrevidas que hizo por amor.

Villanueva también contó que su hábito más inquebrantable es mantenerse siempre en movimiento a través del ejercicio, que lo que más lo hace perder la cabeza (para bien) es el amor, y que no soporta la falta de empatía.

Entre sus talentos ocultos, sorprendió al revelar que es imitador, mientras que en la actuación aseguró que prefiere grabar escenas de pelea antes que románticas. Además, no dudó en destacar que con Mónica Sánchez tiene una química asegurada frente a cámaras y que su “wayquicha, hermanito, compañero y amigo” es parte esencial de su vida.

¿Qué otras confesiones quedan por conocer de David Villanueva? ¿Qué más revelará en sus próximas apariciones? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

