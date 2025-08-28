El sabor peruano sigue conquistando el mundo. En una nueva edición del evento gastronómico digital más comentado, el Mundial de los Desayunos organizado por Ibai Llanos, el tradicional pan con chicharrón superó con contundencia a los chilaquiles mexicanos y ahora se juega su pase a semifinales frente al desayuno de Ecuador. Todo esto se vivió también en Ponte en la Cola, donde los conductores celebraron el avance del plato nacional.

“Perú, que viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: dos punto cinco millones de votos que tuvo el desayuno peruano, uno punto dos millones que tuvo el mexicano”, comentó Ibai Llanos en un video subido a su cuenta oficial de TikTok. Ahora, el bolón ecuatoriano es el nuevo rival, pero el chicharrón nacional tiene el respaldo de millones.

¿Quieres apoyar a Perú? Solo tienes que ingresar a TikTok, buscar el video del enfrentamiento en la cuenta de Ibai Llanos, y darle me gusta al comentario que diga “Perú 🇵🇪”. El comentario con más likes será el ganador de esta ronda.

Varios rostros conocidos ya se han sumado a la campaña. “El bolón ecuatoriano es riquísimo, pero me quedo con mi chicharrón”, declaró el chef Rondón, mientras que Micheille Soifer no dudó en hacer un llamado: “¡Todos a votar por Perú!”.

¿Logrará el pan con chicharrón llegar a la semifinal? Descúbrelo muy pronto y sigue la cobertura completa en Ponte en la Cola.

