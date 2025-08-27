Ponte en la Cola y entérate de todo sobre el enfrentamiento más sabroso del internet: ¡Perú sigue avanzando en el Mundial de Desayunos organizado por el popular streamer español Ibai Llanos! El tradicional pan con chicharrón derrotó con contundencia a los chilaquiles mexicanos en la primera ronda, alcanzando la impresionante cifra de 2.5 millones de votos, mientras que México se quedó con 1.2 millones.

Ahora, en los cuartos de final, nuestro desayuno bandera se enfrenta al de Ecuador, en una competencia que promete ser reñida. “Perú, que viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos,” comentó Ibai Llanos al anunciar el nuevo duelo gastronómico.

En el set de Ponte en la Cola, las opiniones no se hicieron esperar. Ricardo Rondón fue tajante: “Prefiero mi chicharrón y su tamal antes que cualquier cosa”. Por su parte, Micheille Soifer no se guardó nada y lanzó: “El otro plato ya parece de almuerzo”, en referencia al desayuno ecuatoriano.

Además, Micheille aprovechó para hacer un llamado patriótico: “Por favor, peruanos, repórtense porque nosotros tenemos la mejor gastronomía”, alentando a todos a votar por el pan con chicharrón.

Cabe resaltar que el concurso se está realizando en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos y solo basta con darle “Me Gusta” al comentario del país de la preferencia de cada uno.

¿Podrá Perú seguir avanzando con sabor y orgullo? ¡Descúbrelo y apoya a tu país siguiendo todo el evento desde Ponte en la Cola!

