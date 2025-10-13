El cajabambino levantó el trofeo entre aplausos y emoción, mientras su pueblo entero celebraba en pantalla gigante su victoria. En una edición especial de Ponte En La Cola, el ganador compartió detalles de su historia y conmovió a todos al revelar que nunca había cantado antes de la pandemia. “Nos encerraron a todos, y se me ocurrió meterme de cantante… y aquí estamos”, dijo con una sonrisa, recordando cómo descubrió su talento imitando al ídolo mexicano.

Entre risas y emoción, Ricardo Rondón lo llamó “¡un machote, macho de macho!”. Ricardo Morán destacaba su humildad y entrega. “Definitivamente ha ganado más que una competencia: ha ganado una familia”, comentó el conductor, al ver cómo Jesús dedicaba su triunfo a su hija Franciel y a su tierra natal, Cajabamba, que vibró con cada nota de “Amorcito corazón”.

“Un trofeo no nos hace más, todos somos ganadores”, expresó Jesús, visiblemente emocionado. El público respondió con un grito unánime de alegría, mientras Raphael (Josué Rivaldo) se unía a él para cerrar la gala entre abrazos y ovaciones.

¿Y ahora qué sigue para Pedro Infante? ¿Llegará el éxito internacional que ya comienza a tocar su puerta? Descúbrelo muy pronto y no te pierdas todo lo que pasó en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

