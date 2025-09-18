En Ponte En La Cola, Kate Candela y Angie Chávez sorprendieron al revelar que nunca recibieron la liquidación prometida por Paula Arias luego de dejar “Son Tentación”. Según Angie, Paula no cumplió con la fecha pactada para realizar el pago, mientras que Kate aseguró que ni siquiera han tenido una conversación sobre el tema.

A pesar de la molestia, Kate dejó claro que no tiene ningún problema con sus excompañeras ni con su exjefa: “Pienso hablar con Paula, no tengo ningún inconveniente con ella”. Por su parte, Angie explicó que su intención no es dañar ni perjudicar a nadie: “No quiero lastimar ni atacar, solo aclarar lo que pasó”.

¿Habrá una respuesta de Paula Arias frente a las declaraciones de sus exintegrantes? ¿Se podrá aclarar esta disputa que ha remecido el mundo de la salsa femenina? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR