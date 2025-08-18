En Ponte En La Cola, Paul Martin habló sobre el reto de interpretar a Rubén Pacheco, personaje al que describe como fresco, alegre y pasional. Señaló que de alguna manera está interpretando a Ricardo Rondón, conductor de Ponte En La Cola, pues se trata de un personaje sabroso y músico. “Somos un equipo muy bonito, muy cohesionado. Hay admiración mutua entre grandes y jóvenes”, señaló con entusiasmo.

El actor destacó que la historia está cargada de música, fiesta, barrio y sentimientos que unen, una mezcla perfecta para reunir a toda la familia frente a la pantalla. “Es fresco, rico y sabroso, que uno disfruta”, expresó sobre el papel que interpreta en la novela.

Durante la conversación, Ricardo Rondón le consultó sobre la perseverancia de su personaje en el camino por recuperar el amor de la protagonista, frente al papel que juega Mauricio (interpretado por David Villanueva). Ante ello, Martin respondió con una reflexión: “Si no hay obstáculos en la vida, no hay vida”. Además, reveló que el amor de Rubén Pacheco es muy intenso: “El amor de Rubén Pacheco es bien pasional, porque el hombre está encendido”.

Finalmente, sobre lo que significa esta novela para el público, aseguró: “Tiene pulso vivencial, es lo que vivimos día a día. La gente, yo creo, se va a conectar, va a verse reflejada. Nos vamos a reconocer en esta historia y vamos a salir felices de poder compartirla también”.

¿Logrará Rubén Pacheco conquistar a la protagonista a pesar de los obstáculos? ¿Qué sorpresas traerá este personaje tan pasional? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

