En Ponte en la Cola, junto a Pamela Franco, Christian Cueva anda haciendo TikToks y canjes, además de advertir en redes que se estaban haciendo pasar por él en esa plataforma.

Pamela Franco también le respondió con ironía a Pamela López sobre su comentario de que gracias a ella había tenido pantalla: “gracias, ¿qué puedo decir?”, contestó entre risas.

Por su parte, Macarena Gastaldo aún no le perdona a López que la involucrara con Cueva, pero no es la única en disputa con ella.

la abogada del futbolista confirmó que continuarán con la demanda contra Pamela López, sumando así más tensión a la polémica.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

