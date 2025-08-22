En Ponte En La Cola, Pamela López no ocultó su fastidio y calificó de contradictorio que, tras firmar una conciliación con Christian Cueva para mantener la paz, él y su abogada hayan continuado comentando sobre los problemas legales que mantienen y declara que si es necesario, se defenderá sin importar la cantidad de abogados que le pongan en contra, esto recordando que sugirió sobre una presunta falsificación en la carta notarial presentada por el exfutbolista.

La abogada de Cueva tampoco se salvó: “Los abogados están para conciliar, para sumar, para ayudar, no para darse galardones ni nada por el estilo”. La influencer precisó que la conciliación reciente solo abarcó el régimen de visitas, quedando pendientes temas como alimentos, divorcio y violencia.

Sobre las supuestas dos horas al mes que ella habría impuesto para las visitas, evitó pronunciarse porque la ley les prohíbe hablar al respecto, aunque enfatizó que si Cueva pierde el tiempo acordado por trabajo o viajes, “es su problema”.

En cuanto a las especulaciones de que no quiere que sus hijos compartan espacio con Pamela Franco, López prefirió cortar el tema: “Creo que la pregunta está de más”.

Por otro lado, respondió a las declaraciones de Sofía Delgado, expareja de Paul, quien insinuó que él estaba con ella por dinero. “Con bastante respeto, yo te voy a pedir que no te refieras a mí porque tú no conoces más que lo de la tele (…) yo la multiplicaría por 0, con todo respeto”.

También recalcando lo que Paul significaba para su vida, que habría llegado a sumar en ella y que nada tiene que ver con lo económico. Finalmente, reveló que aún no se presentan como pareja frente a sus hijos, pues está esperando que Paul mismo dé ese paso.

¿Crees que Pamela López y Christian Cueva lograrán resolver sus conflictos legales y personales? ¿Se cumplirá lo pactado en la conciliación? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR