En Ponte En La Cola, se conoció que Pamela López respondió a la carta notarial enviada por el estudio de abogados de Christian Cueva, cuestionando directamente la autenticidad del documento.

Según expresó por medio de otra carta, no atenderán la solicitud realizada ni generará ningún efecto jurídico hasta que la carta sea firmada por Christian Cueva, ya que considera imposible que el exfutbolista haya firmado la carta por las fechas y su estancia en otro país.

“Tengo dudas en la firma del padre de mis hijos”, señaló López, dejando entrever que sospecha de una posible falsificación. Además, criticó que cuando Cueva hizo pública la denuncia por difamación en su contra, no tuvo reparo en mostrar su dirección, donde vive sola con sus tres hijos y sin seguridad, pese a haber sido víctima de extorsión.

De esta manera, la madre de familia sostuvo que la demanda no procederá hasta que sea el propio Christian Cueva quien firme y avale el documento.

¿Será cierto que la carta notarial no fue firmada por el exfutbolista? ¿Qué más revelará Pamela López sobre este caso? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

