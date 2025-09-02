Pamela López utilizó sus redes sociales para comunicar que Rosario Sasieta ya no será su abogada en el caso que sigue contra su aún esposo Christian Cueva.

“Aviso a la opinión pública: Por medio del presente, informo que he decidido realizar un cambio en mi representación legal. Agradezco la labor realizada por la dra. Rosario Sasieta, quien ha actuado una gran labor, y desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos”, escribió en un ‘post’.

Ahora, Pamela López será representada por el abogado Gino Paolo Zamora. “He tomado ya el caso, he sido su asesor, su abogado de Pamela desde el día viernes”, aseveró en comunicación con “Ponte en la cola”.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR