En su visita a Ponte en la Cola, Pamela López sorprendió a los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón al dar detalles sobre su relación con Christian Cueva.

La exesposa del futbolista se pronunció sobre los rumores de infidelidad que involucran a Pamela Franco, comentando: “Yo creo que se le fue el dedo”. También abordó el tema del viaje a Ecuador de la nueva abogada de Cueva, dejando entrever que la situación podría estar relacionada con algo más allá de lo profesional.

Sin embargo, Pamela también compartió que a pesar de los conflictos, ha logrado mantener una buena relación con Christian por el bien de sus hijos. “Ya nos hemos desbloqueado de WhatsApp y redes sociales”, confesó, destacando que la comunicación ahora es más fluida, siempre centrada en su rol como padres.

Además de hablar sobre su vida personal, Pamela López se está lanzando al mundo de la música con su nuevo sencillo “La Clandestina”, marcando su regreso a los escenarios. ¿Será este el inicio de una nueva faceta de su carrera?

¿Qué opinas de las declaraciones de Pamela López sobre Christian Cueva y su nuevo proyecto musical? No te pierdas más detalles de su visita en Ponte en la Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

