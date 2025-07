Durante una entrevista exclusiva para el programa Ponte en la Cola, Pamela López, ex pareja de Christian Cueva, sorprendió al declarar que sí estaría dispuesta a sentarse a conversar con el futbolista. A pesar de las diferencias, aseguró que lo haría pensando en sus hijos.

“No lo odio, pero siento mucha indignación por lo que viene haciendo con mis hijos”, confesó con firmeza, visiblemente afectada por la situación familiar. Ante la pregunta de Ricardo Rondón, quien le consultó: “¿Hoy hay alguna forma de que puedan sentarse a conversar?”, Pamela fue clara: “Por mi parte sí, por supuesto que se podía”.

Además, reveló que ya ha intentado buscar una solución legal en varias ocasiones. “Yo lo he invitado a conciliar tres veces y no ha ido, nunca apareció”, dijo, dejando sin palabras a Micheille Soifer, quien no pudo ocultar su asombro en el set.

¿Se darán finalmente esa conversación pendiente? Descubre esta y más declaraciones en la entrevista completa, disponible en Ponte en la Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

