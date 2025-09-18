Pamela Franco tilda de TRAIDORA a Vanessa Pumarica y descarta RECONCILIACIÓN ¡Christian Domínguez también ARREMETE contra ella!
La cantante aseguró que no perdonará a su examiga y respondió con ironía a sus declaraciones, mientras que Christian asegura saber varias cosas.
En Ponte En La Cola, Pamela Franco volvió a hablar de su distanciamiento con Vanessa Pumarica tras las declaraciones de su examiga, quien aseguró que ya no le interesa recuperar la amistad y que todo se quebró por la situación relacionada con Christian Cueva. Frente a esto, Pamela reaccionó con una sonrisa, un beso volado y un contundente mensaje: “La amistad es una sola, tú no traicionas a una amiga. Gracias, ya no tengo nada más que decir”.
Mientras Vanessa acusaba que incluso fue ella quien la llevó a Lima en el pasado, Pamela afirmó que no está dispuesta a perdonar y que fue traicionada: “Me dolió y Vanessa sabe cómo se comportó conmigo sin yo haber hecho nada”.
Por su parte, Yolanda Medina lamentó que una amistad de tantos años terminara de esa manera: “Ellas no deberían acabar así por problemas que no provocaron, sé que están distanciadas, pero espero que algún día se amisten”. Pamela, sin embargo, fue clara: tiene aprecio por Yolanda y valora sus palabras, pero dejó en claro que su decisión ya está tomada.
A esto se sumó Christian Domínguez, quien explicó que no ha dado declaraciones porque Pamela aún se encuentra dentro de su círculo, pero dejó entrever que guarda información para cuando ya no lo esté.
¿Se conocerán más detalles sobre esta fuerte ruptura amical? ¿Responderá Vanessa a las palabras de Pamela? Descúbrelo en Ponte En La Cola.
¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?
“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.
¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?
El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.