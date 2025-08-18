En Ponte En La Cola, Pamela Franco se refirió a los rumores sobre una supuesta ruptura amical con la Pumarica.

“Yo no sé de dónde me sacan cosas, la verdad, no tengo nada qué decir. No ha habido oportunidad de conversar y creo que ella no sabe lo que yo siento ni lo que paso. De repente por lo que ha visto, como mucha gente ve cosas y saca sus propias conclusiones, pero más allá de eso no hay nada”, señaló con firmeza.

Asimismo, aclaró la polémica sobre las fotos que, según se especulaba, habría compartido en su Instagram con Christian Cueva y que luego habrían sido eliminadas.

La cantante negó rotundamente dicha versión y explicó que jamás subió fotos con el futbolista, únicamente compartió algunos TikToks, los cuales permanecen en su cuenta, dando a entender que la información manejada era totalmente falsa.

Finalmente, Pamela aseguró que su relación con Cueva continúa sólida, a pesar de la distancia y de los comentarios que circulan, señalando que a pesar de la distancia, estaban bien y que cada uno estaba enfocado en sus cosas.

¿Existieron realmente esas fotos o solo fueron rumores de redes? ¿Qué pasará con la amistad entre Pamela Franco y la Pumarica? Descúbrelo en Ponte En La Cola, solo por Latina.

