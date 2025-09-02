Pamela Franco salió al frente y defendió su relación con Christian Cueva publicando algunas fotografías de ambos. “Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida, que nadie apague tu luz”, escribió la cumbiambera.

En respuesta, el futbolista respondió: “Y nadie la apagará, mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”.

