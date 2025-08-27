Ponte en la Cola para enterarte del nuevo capítulo en la polémica que enfrenta a Gisela Valcárcel con América Televisión. Esta vez, el nombre de Nicola Porcella ha sido arrastrado al centro de la controversia, luego de que en redes sociales circularan versiones que lo señalan como una posible influencia en la reciente decisión del canal de impedir el ingreso de la popular conductora.

“Se comenta en las redes que Nicola Porcella se estaría vengando de Gisela porque no le cae nadie de ese programa”, afirmó Micheille Soifer en una reciente edición de Ponte en la Cola, alimentando las especulaciones que vienen circulando con fuerza.

Sin embargo, la propia Micheille aclaró que el exchico reality salió al frente a desmentirlo todo. Según comentó en el programa, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para desmarcarse del conflicto y asegurar que no tiene relación alguna con lo ocurrido. “Él dijo que no tiene nada que ver”, señaló Micheille, dejando en claro que el actor hoy radicado en México busca mantenerse al margen del drama.

¿Realmente Nicola no tiene ningún vínculo con lo sucedido? ¿O hay más detrás de este distanciamiento entre Gisela y el canal? No te pierdas el análisis completo en Ponte en la Cola.

