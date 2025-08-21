En el programa Ponte En La Cola, después de la denuncia ejercida por Flor Polo hace dos años atrás, la justicia le dio la razón y condenan a Néstor Villanueva a un año y nueve meses de prisión suspendida por maltrato infantil hacia su hijo, la cual fue cambiada por 640 días de trabajo comunitario y tres mil soles de reparación civil.

El abogado de Flor Polo explicó que se realizó toda una evaluación y análisis al menor afectado. Los resultados confirmaron que el niño sufría violencia física y psicológica por parte del padre, siendo este el punto de partida para la denuncia.

El especialista precisó que no existe un certificado médico que respalde la violencia física debido al tiempo transcurrido, sin embargo, las evaluaciones psicológicas fueron concluyentes. “Los especialistas del Poder Judicial y Ministerio Público ya lo demostraron. Violencia física no se puede acreditar porque no hay un certificado médico legal ni videos, pero la violencia psicológica sí quedó comprobada”, afirmó.

¿Qué opinas sobre esta sentencia? ¿Crees que fue justa la decisión del juez? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

