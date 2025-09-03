Nelly Rossinelli y El Chino de “Ponte en la cola” debutan este miércoles 03 de setiembre en el capítulo 13 de “Eres mi bien”, la popular novela de Latina Televisión que se transmite de lunes a viernes inmediatamente después de “Yo Soy”.

En el adelanto, se ve que la “mamá de los pericotitos” y el reportero llegan al restaurante de “Las Chalaquitas” para probar la sazón.

Pero no son los únicos invitados de este episodio. Susy Díaz y Zumba también se harán presentes. ¡No te pierdas el nuevo capítulo de “Eres mi bien”!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR