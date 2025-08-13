Durante su participación en Ponte En La Cola, Chino aprovechó un momento de descanso para sorprender a Nelly Rossinelli y preguntarle por su próximo proyecto televisivo.

Con gran entusiasmo, él exclamó: “¡SE VIENE RESTAURANTE DE LA NELLY!”, a lo que ella respondió: “Tiene que ver con comida, con cocina de casa, con sazón de mamá. Ya vas a saber, Chinito”.

Además, Nelly presentó ante cámaras su libro “Las recetas de mi vida”, una recopilación de más de 75 preparaciones que marcaron su infancia, adolescencia y adultez.

Entre sonrisas, la chef aseguró que aún quedan más sorpresas por revelar, aunque por ahora solo el Chino sabe de qué se trata y está obligado a mantener el secreto.

¿Qué sorpresas traerá el nuevo programa de Nelly Rossinelli? ¿Qué otras historias guardará su libro? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

